Wohnwagenanhänger

Schwer verletzt

Ehemann überfuhr eigene Frau mit Wohnwagen

19.01.26, 08:31
Die 75-Jährige war aus noch unbekannter Ursache gestürzt und unter das Fahrzeug geraten. 

Tirol. Eine 75-Jährige ist Sonntagnachmittag auf einem Campingplatz in Grän (Bezirk Reutte) von einem Wohnwagen überrollt und schwer verletzt worden. Die Frau war zuvor aus dem Pkw, der den Anhänger zog, ausgestiegen, da ein weiteres Fahrzeug die Einfahrt in den Campingplatz versperrte.

Die Frau ging anschließend zu Fuß weiter, während ihr 77-jähriger Mann das Gespann lenkte. Die Deutsche stürzte laut Polizei aus unklarer Ursache und geriet unter die Räder des Wohnwagens.

Die 75-Jährige wurde im Bereich des linken Unterschenkels erfasst. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus Pfronten in Deutschland geflogen.

