Einbruch und Brand: Polizei durchsucht SCS

Einbrecher sind mit einem Fahrzeug über eine Laderampe in ein Juweliergeschäft der SCS gekracht. Das Auto steckten sie in Brand.

In der Nacht auf Montag kam es zu einem spektakulären Einbruch in der SCS. Die Einbrecher sind mit einem Auto in ein Juweliergeschäft eingedrungen. Sie steckten das Fahrzeug vor ihrer Flucht in Brand. Montagmorgen sperrte die Polizei einen größeren Bereich um die Shopping City Süd in Vösendorf ab. Die Polizei durchsucht das Gebäude. Zufahrten zur SCS sind wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt.

© Thomas Lenger ×

Die Täter rammten mit dem Fahrzeug das Portal, um so in das Geschäft einzubrechen. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Der Sachschaden dürfte groß sein. Ob und wieviel die Einbrecher erbeuten konnten, ist noch unklar. Die Polizei fahndet nach den derzeit noch unbekannten Tätern.

© Thomas Lenger ×

© Thomas Lenger ×

Das Landeskriminalamt Niederösterreich leitet die Ermittlungen.