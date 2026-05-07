Eindringling schlug Polizisten in den Kehlkopf

Der Polizist wurde bei der brutalen Attacke verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wien. Ein mutmaßlicher Einbrecher hat am Mittwochabend in Wien-Penzing bei seiner Festnahme einen Polizisten verletzt. Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus trafen den Mann laut einer Aussendung der Polizei auf frischer Tat an, als er mit einer Eisenstange das Fenster einer Supermarktfiliale auf der Hütteldorfer Straße einschlug. Bei seiner Festnahme versetzte er dann einem Beamten einen gezielten Faustschlag gegen den Kehlkopf.

Der verletzte Polizist wurde von der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht und musste den Dienst abbrechen. Der 50-jährige Staatsangehörige der Republik Moldau wurde wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls, des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung angezeigt. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.