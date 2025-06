Ex-Freund (37) verletzt Frau im Rausch schwer

Gleichaltriger früherer Lebensgefährte war betrunken in Wohnung der Frau auf sie losgegangen - in Justizanstalt Leoben eingeliefert

Eine 37-jährige Frau ist im obersteirischen Kapfenberg von ihrem gleichaltrigen Ex-Lebensgefährten in ihrer Wohnung schwer verletzt worden.

Konnte noch Notruf wählen

Der Mann war unmittelbar nach dem Öffnen der Tür auf sie losgegangen. Sie konnte noch den Notruf wählen, der Mann flüchtete. Der Betrunkene wurde von der Polizei wenig später in der Nähe der Wohnung festgenommen und in die Justizanstalt Leoben gebracht, so die Landespolizeidirektion am Sonntag.

Schwer verletzt

Der Mann war am Freitag gegen 17.00 Uhr bei der Frau zuhause im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aufgetaucht und hatte sie sofort attackiert. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie im LKH Leoben operiert werden musste. Zum Glück bestehe keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Ein mit dem 37-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Bei der am Samstag durchgeführten Vernehmung gab er an, sich an nichts erinnern zu können. Es werde weiter ermittelt, hieß es seitens der Exekutive.

(S E R V I C E - Die Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Telefonnummer der steirischen Frauenhäuser lautet 0316-429900. Der steirische Männernotruf für Männer in Krisen- und Gewaltsituationen ist unter 0800-246247 erreichbar, das psychiatrische Krisentelefon PsyNot unter 0800-449933.)