Ex-Geschäftspartner wollte Wiener Immo-Tycoon entführen lassen

Ein filmreifer Prozess ging am Montag am Landesgericht Wien über die Bühne: Ein vorbestrafter Jurist und (Ex-)Chef mehrerer Baufirmen wollte einen bekannten Immo-Mogul entführen und foltern lassen, um Geld von ihm zu erpressen.

Wien. Der angeklagte 45-Jährige, der es nach einem vollendeten Jusstudium in der Baubranche zu einigem Wohlstand gebracht hatte, kam Mitte des vergangenen Jahres wohl in enorme finanzielle Probleme, durch die er laufende Rechnungen nicht länger zahlen konnte. Auch bei zwei Cousins aus Rumänien, die gemeinsam eine Firma betrieben, hatte der gebürtige Iraner 20.000 Euro Schulden.

Grund für seine Troubles: Der gebürtige Iraner wurde vom Vorjahr zweimal vom Landesgericht Wiener Neustadt verurteilt. Er hatte seine Ex-Frau bedroht und wollte ihr dann einen Autodiebstahl anhängen. Davor war er in ein bekanntes Wiener Immobilienbüro marschiert, verschüttete Benzin und drohte alles mit einem Feuerzeug anzuzünden. Hintergrund: ein Rechtsstreit mit einem der Inhaber des Immo-Büros. Genau den hatte er dann wieder im Visier:

Bei einem Treffen Anfang Juli 2024 soll der Mann aus heiterem Himmel zwei Rumänen (die er aus einem Lokal kannte) vorgeschlagen haben, den besagten Tycoon zu entführen, da dieser ihm angeblich 750.000 Euro schuldete. Unter der Androhung einer Schusswaffe sollten sie dem Manager dann 1,5 Millionen Euro abpressen. "Wenn wir es nicht machen, sollten wir zwei andere Rumänen finden, die das machen sollen", sagte einer der Cousins bei seiner Einvernahme. Nach dem Vorfall verpfiffen die beiden Männer, die sich den Coup nicht zutrauten bzw. kalte Füße bekamen, den Auftraggeber bei der Polizei.

© oe24 ×

Inzwischen wollte der Angeklagte einen weiteren Bekannten, den er ebenfalls Geld schuldete, dazu bringen, gleich vier Personen zu entführen: den Manager, einen Unternehmer sowie seine Ex-Frau und seinen Sohn. Diese sollten dann in zwei Baucontainern auf dem Grundstück des Mannes in Alland in Niederösterreich eingesperrt werden. Während es für die Ex-Frau und den Sohn keine weiteren Pläne gab, sollten die beiden Männer so lange gefoltert werden, bis sie große Geldbeträge überwiesen.

Angeklagter spricht von Komplott gegen sich

Bei seinem Schöffenprozess (Vorsitz: Richter Stefan Renner) bekannte sich der Angeklagte nicht schuldig und sprach von einem Komplott, das er allerdings nicht schlüssig erklären konnte. Auch für die doch recht plumpe Straftat, jemanden zu entführen, um dann von dessen Konto hohe Geldsummen auf das eigene Konto überweisen zu lassen, gab es keine schlüssige Auskunft. "Er meinte, er hat einen Behindertenausweis, er kommt deshalb nicht ins Gefängnis", erklärte zumindest einer der rumänischen Cousins.

In dem psychiatrisch-neurologischen Gutachten des Sachverständigen Peter Hofmann liegt beim Angeklagten ein Zustand nach depressiver Anpassungsstörung sowie eine beginnende Entwicklung einer wahnhaften Störung vor. Eine Zurechnungsunfähigkeit lag aber nicht vor. Aufgrund der Gefährlichkeit des Mannes empfahl das Gutachten aber auch eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.