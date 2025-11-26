Alles zu oe24VIP
Ex geschlagen und ausgeraubt: Serbe (51) gesucht

Fahndung

Ex geschlagen und ausgeraubt: Serbe (51) gesucht

26.11.25, 12:03
Die 63-Jährige musste aufgrund mehrerer Verletzungen ins Spital gebracht werden. 

Nachdem er am Dienstagnachmittag seine Ex-Partnerin geschlagen und ihr eine Halskette geraubt haben soll, hat die Wiener Polizei eine Fahndung nach einem 51-jährigen Mann gestartet. Polizei und Rettung waren gegen 14.30 Uhr zu ihrer Wohnung in Wien-Alsergrund gerufen worden, nachdem die Tochter der 63-Jährigen zuvor die Exekutive verständigt hatte. Mögliche Geldschulden der Frau bei ihm stehen derzeit als Motiv im Raum.

Laut Polizei handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Serben ohne festen Wohnsitz. Nach dem Tatverdächtigen wird intensiv gefahndet. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des 51-Jährigen werden - auch anonym - unter 01 31310 43800 entgegengenommen.

Die 63-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und aufgrund mehrerer Verletzungen in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

