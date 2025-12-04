Ex versteckte Koffer mit Stefanies Leiche über Nacht bei seiner Oma

Um seinen Plan zu Ende zu bringen, musste Patrick M. die Leiche der Influencerin offenbar zumindest eine Nacht lang auf dem Grundstück seiner Großmutter versteckt stehen lassen.

Stmk. Die Obduktion hat eindeutig ergeben: Die erst 32-jährige Stefanie P. wurde zu Tode gewürgt. Zudem soll die beliebte Influencerin Hämatome im Bereich des Kopfes aufweisen und eine Stichwunde am Hals erlitten haben. Patrick M. hat bereits gestanden, die Grazerin am Sonntag, den 23. November, getötet zu haben.

Die Verteidigungsstrategie, dass es sich um einen Unfall gehandelt haben könnte, bricht mit den neuesten Informationen allerdings zusammen. Patrick M. hatte behauptet, dass seine Ex-Freundin ihn und sich selbst mit dem Messer bedroht hatte.

Unklar war bisher, wie der Tatverdächtige es innerhalb eines Tages es geschafft haben soll, die Leiche seiner Ex in einen Koffer zu verfrachten, mit diesem dann nach Slowenien zu fahren, den Trolley samt Leiche zu verscharren, und am gleichen Abend gegen 20 Uhr der Polizei in der Wohnung des Opfers in Graz zu erklären, dass er "nur" nach Stefanies Golden Retriever sehen würde.

Mehrere Grenzübertritte nach Verschwinden

Eine "Unmöglichkeit" dies alles so kurzer Zeit unterzubringen. Laut oe24-Informationen musste Patrick M. den Koffer deshalb am Grundstück seiner Oma in Slowenien verstecken - wahrscheinlich einen ganzen Tag lang bis er wiederkehrte.

Gemäß den Ermittlern wurden bei ihm mehrere Grenzübertritte in der Zeit nach Stefanies Verschwinden registriert. Während der 31-Jährige der Polizei in Stefanies Wohnung die Tür öffnete, dort hatte er wahrscheinlich gerade noch Spuren beseitigt, dürfte die Leiche der Inluencerin sich bei der Großmutter von Patrick M. befunden haben - vermutlich ohne deren Wissen.

Erst danach machte sich der 31-Jährige wieder nach Slowenien auf, um die Tote in einem Waldstück in der Nähe von Majšperk zu verscharren, wo sie erst am Samstag, sechs Tage später, entdeckt wurde.

Der rote angezündete Golf von Patrick M. © Polizei Maribor

Patrick M. wird weiter befragt

Gleich danach dürfte Patrick den roten Golf auf dem Parkplatz eines Casinos in Šentilj abgefackelt haben, woraufhin er kurze Zeit später in der Nähe festgenommen wurde.

Die Untersuchung des ausgebrannten Kleinwagens dauere noch an, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft Graz. Auch sei das abschließende Obduktionsergebnis noch ausständig. Der der Tötung verdächtige Ex-Freund werde noch einige Tage lang befragt werden, so die Polizei.