Fahndung nach bewaffnetem Trafikraub in Wien-Floridsdorf

Duo stürmte Geschäft mit Schusswaffe - Fahndung noch ohne Erfolg.

Zwei maskierte bewaffnete Männer haben am Mittwoch gegen 9.00 Uhr eine Trafik in der Nähe des Franz-Polly-Parks in Wien-Floridsdorf überfallen. Das Duo erbeutete dabei einen geringen Bargeldbetrag sowie Zigarettenpackungen und flüchtete, berichtete die Landespolizeidirektion Wien. Die Polizei suchte am Vormittag mit einem Großaufgebot an Kräften sowie einem Hubschrauber das Gelände ab. Die Fahndung blieb jedoch vorerst erfolglos. Verletzt wurde niemand.

Hinweise zum Fall erwünscht

Die beiden Verdächtigen waren laut Polizei schwarz gekleidet gewesen und hatten die Trafik mit einer Schusswaffe betreten. Die Ermittler des Landeskriminalamts, Außenstelle Nord, erbaten am Dienstag Hinweise zu dem Fall unter der Nummer 01-31310-67800.