Fahrgast (45) stach Bahnhof-Security mitten ins Gesicht!

Der extrem brutaler Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht am Bahnhof Floridsdorf - als ein Sicherheitsmann eine eingezogene S-Bahn kontrollierte und auf einen Schlafenden stieß.

Wien. Ein nächtlicher Routine-Check endete in der Nacht auf Mittwoch in einem Blutbad am Floridsdorfer Bahnhof! Ein Sicherheitsmitarbeiter (40) weckte einen schlafenden Fahrgast, bei dem es sich um einen Obdachlosen handeln soll, in einem bereits eingezogenen Zug. Danach begleitete er den Mann, der laut Zeugen einen Bart und lange Haare haben soll, ähnlich wie Tarzan, hinaus. Als der Security am Vorplatz des Floridsdorfer Bahnhofs eine Zigarette rauchen wollte, folgte ihm der 45-Jährige und zog ganz plötzlich ein Messer. Damit stach er mehrmals auf den Security ein - mitten ins Gesicht.

Dabei durstieß das gebogene Messer beide Wangen. Zudem erlitt das Opfer Stichverletzungen an Kinn und hintern Ohr. Aufgrund der schweren Verletzungen brach der Sicherheitsmitarbeiter vor Ort zusammen.

Gegen Angreifer besteht bereits Waffenverbot

Zum Glück beobachtete ein aufmerksamer Taxifahrer die schrecklichen Szenen und alarmierte die Polizei. Der mutige Zeuge verfolgte den Angreifer und hielt ihn fest, bist die Beamten vor Ort waren.

Unglaublich: Gegen den Österreicher bestand bereits ein Waffenverbot! Der 45-Jährige war zum Teil geständig.

Bei dem Angriff wurde das Opfer schwer im Kopfbereich verletzt. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht. Der Security musste ins Spital gebracht werden. Der Angreifer sitzt in U-Haft – ihm drohen jetzt Anklagen wegen versuchten Mordes!