Fake oder wahr? Vier Gestalten fuhren außen auf ICE mit

Für Aufregung und Erstaunen sorgt die Meldung, dass vier Vermummte in Niederösterreich auf einen Zug aufgesprungen sein sollen und sich 30 Kilometer von Amstetten bis Pöchlarn außen festgehalten haben, ehe sie absprangen. Von einem ICE! Zweifel an den Angaben von angeblichen Zeugen werden laut.

NÖ. Erst kürzlich, nämlich am Samstag am späten Abend sorgte am Bahnhof in St. Pölten ein junger Mann für völlig irre wie gefährliche Szenen: Der Algerier, der um 22.03 Uhr seinen Zug verpasst hatte, weil er eine Rauchpause eingelegt hatte, sprang zwischen zwei Waggons auf den wegfahrenden Railjet auf, um doch noch mitzukommen – eine Notbremsung rettete den Nordafrikaner. Er wurde festgenommen.

Genau am selben Tag soll sich von Amstetten nach Pöchlarn eine noch verrücktere Aktion abgespielt haben. Augenzeugen wollen am Bahnhof Amstetten nämlich beobachtet haben, wie "mehrere Personen unmittelbar vor der Abfahrt eines Zugs auf den Bahnsteig gelaufen sind. Weil sie wohl nicht mehr zusteigen konnten, sollen sie auf einen Waggon gesprungen und außen mitgefahren sein", berichtet die eine Zeitung, die auch schreibt, dass knapp eine halbe Stunde später wieder der Notruf betätigt wurde, weil weitere Zeugen gesehen haben wollen, dass in Pöchlarn eben jene vier vermummten Gestalten von "einem Zug abgesprungen und anschließend davongelaufen" seien.

Im Bereich des Bahnhofes Pöchlarn soll das Quartett von dem Intercity abgesprungen sein... © wikipedia

Tatsächlich verständigte der Notfallkoordinator der ÖBB die Polizei, die der Story jetzt nachgehen muss - obwohl Zweifel angebracht sind. Wie bereits angedeutet, handelte es sich laut oe24-Infos bei dem gegenständlichen Zug nämlich um einen ICE der Deutschen Bahn in Fahrtrichtung Wien, der in Österreich meist über 100 bzw. bis zu 230 km/h drauf hat und bei dem sich höchstens professionelle Trainsurfer mit extrastarken Sauglocken draußen anhängen könnten, um auch nur ein paar Meter mitzufahren. Und nur Spiderman in den Filmen verletzt sich nicht, wenn er bei voller Fahrt von einem Zug abspringt.

Fake oder wahr? Man kann gespannt sein, was die Erhebungen der Polizei ergeben werden.