Verpasste Abfahrt: Mann hängt sich außen an Zug

Am Samstagabend musste ein Railjet eine Notbremsung einleiten, da sich ein Passagier außen zwischen zwei Waggons befand. Der Mann stieg in St. Pölten aus und sprang auf den abfahrenden Zug auf. Der 24-Jährige wurde festgenommen.

Laut "ORF Wien" machte gegen 22 Uhr ein Railjet aus Zürich in St. Pölten einen Halt. Ein Mann (24) stieg aus, um zu rauchen. Er verpasste die Abfahrt und sprang panisch auf den Zug. Sein Gepäck befand sich im Fahrzeug.

Notbremsung bei 100 km/h

Ein Schaffner fand den 24-Jährigen zwischen zwei Waggons. Etwa zwei Kilometer nach St. Pölten wurde eine Notbremsung, bei rund 100 km/h, eingeleitet. Der Mann wurde in den Zug geholt. Die ÖBB alarmierte die Polizei.

Brachte sich Lebensgefahr

Der Mann wurde in Meidling schließlich festgenommen. Er hatte keine Dokumente bei sich. Laut ersten Informationen handelt es sich um einen Mann aus Algerien. Ein aufrechter Aufenthaltstitel in Österreich konnte nicht nachgewiesen werden, so die Wiener Polizei. Die ÖBB betont, dass sich der Mann in Lebensgefahr gebracht habe. Die Ermittlungen laufen noch.