Hotspot Yppenplatz: Schon wieder kam es zur Gewalt-Eskalation

Am berüchtigten Yppenplatz in Ottakring kam es erneut zu einer Auseinandersetzung, aber ohne Messer. Ein Betretungsverbot der Schtutzzone, die wie das Waffenverbot Anfang August in Kraft trat, wurde ausgesprochen.

Ein Österreicher (42) soll am Sonntagabend am Yppenplatz eine Frau angepöbelt haben. Daraufhin stieß ihn die 46-Jährige aus Armenien zu Boden. Als sich dann noch ein Afghane (34) einmischte, eskalierte die Situation gegen 19.30 Uhr völlig. Der 34-Jährige soll dabei dem Österreicher gegen den Kopf getreten haben.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten alle Beteiligten anhalten. Der Afghane wies bei einem Alkoholtest 2 Promille auf. Sein Kontrahent musste verletzt notfallmedizinisch von der Rettung betreut und schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden.

Betretungsverbot der Schutzzone

Gegen die 46-Jährige und den 34-Jährigen wurde ein Betretungsverbot für die Schutzzone am Yppenplatz, auch diese trat wie das Waffenverbot am 1. August in Kraft, ausgesprochen. Außerdem wurde bei der Personenkontrolle der weiblichen Tatverdächtigen eine Schere aufgefun-den und aufgrund der geltenden Waffenverbotszone sichergestellt. Alle Betei-ligten wurden wegen des Verdachts der versuchten bzw. vollendeten Körper-verletzung angezeigt.