Vor Augen der Kletter-Partnerin: Steinschlag trifft Österreicherin (48) schwer

Die Polizei sucht nun nach Kletterern, die den Steinschlag verursacht haben dürften.

Eine Österreicherin (45) und ihre 48 Jahre alte deutsche Kletterpartnerin aus dem Landkreis Weilheim-Schongau erreichten am Sonntagvormittag gemeinsam den Ausgangspunkt der von ihnen gewählten Kletterroute "Fall Forward" am Hochiss in Steinberg am Rofan. Es handelt sich dabei um eine anspruchsvolle Abseilpiste.

Als sie gegen 12 Uhr bereits am fünften Seilstand angekommen waren, sicherten sie sich beide am Stand und begannen, das Seil für den letzten Abseilvorgang vorzubereiten. Plötzlich wurde die 45-Jährige von Steinen getroffen, welche vermutlich Kletterer einer anderen Seilschaft beim Abseilen ausgelöst hatten.

Während die Österreicherin schwer verletzt wurde, blieb ihre Partnerin unverletzt. Diese setzte sofort die Rettungskette in Gang. Die 45-Jährige wurde mit Verdacht auf Serienrippenfraktur von der Besatzung des NAH "Heli 4" mittels Tau geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen. Die 48-Jährige wurde ebenfalls vom NAH aufgenommen und an der Bergstation der Rofanseilbahn abgesetzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Kletterer, welche die Steine losgetreten haben oder andere Zeugen, die zur Ausforschung der Gesuchten beitragen können, mögen sich bei der Polizeidienststelle Zell am Ziller unter der Telefonnummer 059133/7257 melden.