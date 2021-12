"Falter"-Website mit Nackt-Cover offline

Nach Shitstorm um Cover: Mittwochvormittag war die ''Falter''-Homepage mehr als 20 Minuten nicht erreichbar.

Wien. Der ''Falter'' zeigt in seinem neuen Sonderausgaben-Cover die nackte Brust von Kurz' Freundin Susanne Thier und erntet damit einen Riesen-Shitstorm. Am Mittwochvormittag ab etwa 11.30 Uhr war die "Falter"-Website "Falter.at" dann plötzlich offline. Die Seite war etwa 15 Minuten lang nicht mehr erreichbar. Warum die Website offline war, ist noch unbekannt.

Inzwischen ist die Homepage wieder aufrufbar.

Mega-Shitstorm: Falter zeigt Kurz-Freundin nackt

Die Wiener Wochenzeitung zeigt in seinem neuen Sonderausgaben-Cover die Freundin von Sebastian Kurz, Susanne Thier, nackt. Kurz, der kürzlich Vater wurde, zog sich Anfang des Monats aus der Politik zurück um ein ruhigeres Leben mit der Familie zu verbringen. Susanne Thier, die Lebensgefährtin von Kurz drängte sich hingegen nie in die Öffentlichkeit – dass der Falter nun ausgerechnet sie in einer Fotomontage nackt auf dem Cover zeigt, sorgt für Unverständnis und scharfe Kritik.

Selbst langjährige Falter-Leser zeigen sich empört. Aber auch Dutzende Politiker und Medienvertreter kritisieren das Titelbild. "Sexistisch", "beleidigend", "frauenfeindlich", sind nur einige der Twitter-Kommentare zur der Falter-Entgleisung. In den sozialen Netzwerken gibt es bereits eine Welle der Empörung.