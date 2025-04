Wegen Fütterverbot: Familie attackiert Fisch-Aufseher

Eine harmlose Diskussion artete komplett aus.

Tirol. Ein Fischerei-Aufseher sprach am Montagnachmittag in der sogenannten Knappenwelt am Gurglbach in Tarrenz eine Familie an, die gerade Enten und Fische fütterte. Als Aufsichtsorgan des dortigen Fischreviers zeigte der 74-Jährige seinen Dienstausweis und machte die Mutter darauf aufmerksam, dass das Füttern in dem Bereich verboten sei. Schließlich machte der Österreicher noch ein Foto des Familienautos mit Imster Kennzeichen.

Daraufhin rastete der Mann, vermutlich der Vater des Kindes, aus und forderte den 74-Jährigen auf, das Foto des Wagens zu löschen. Der Fischereiaufseher kam dem nicht nach, versuchte aber den aggressiven Angreifer zu beruhigen. Dieser entriss dem Pensionisten aber sein Handy und riss ihn zu Boden.

Familie fuhr samt Handy des Opfers davon

Das Opfer wurde unbestimmten Grades verletzt. Der vorerst unbekannte Täter stieg mit Frau und Kind in den Pkw und fuhr davon.

Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das geklaute Handy mit Hilfe einer Such-App sowie unter Einsatz eines Polizeidiensthundes in einer Wiese gefunden und sichergestellt werden. Die Fahndung nach dem bislang unbekannten Täter wird fortgeführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Imst (059133-7100) zu melden.

Personenbeschreibungen:Täter: männlich, ca. 30 Jahre alt, 170-180 cm groß, kurz geschorene schwarze Haare, trug eine dunkle Bekleidung.Frau: war bunt gekleidet; näher Daten dzt nicht bekannt.Kind: 3-4 Jahre altes MädchenKFZ: schwarzer Kleinwagen, KZ: IM-7????