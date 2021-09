Familienbonus steigt auf 1.750 Euro pro Kind

Die Koalition will den Familienbonus von 1.500 auf 1750 Euro angeben. Wer profitiert.

Wien. ÖVP und Grüne verhandeln derzeit die Öko-Steuerreform. Was bisher eher unter den Tisch gefallen ist; Neben Anhebung der Preise von Treibstoffen wird an Entlastungen gearbeitet: Ab 1. Jänner 2022 soll auch der Familienbonus steigen, bestätigte Familienministerin Susanne Raab auf oe24.TV. Konkret wird der Bonus von derzeit 1.500 Euro pro Kind auf 1.750 Euro angehoben werden. „Ja das wird so kommen, ich werde daran hundertprozentig festhalten.“ Die Familien „können sich darauf einstellen“, dass mit der Entlastung 2022 zumindest begonnen werde.

Doch wer profitiert davon?



■ 2.000 Euro brutto im Monat. Wer so viel verdient, bezahlt jetzt 1.779 Euro Lohnsteuer im Jahr. Bei einem Kind – neuer Bonus 1.750 Euro – wäre so gut wie keine Steuer mehr fällig. Aber: Wer 2.000 Euro verdient und zwei Kinder hat, fällt in dieser Gehaltsklasse um fast einen ganzen Bonus um – denn mehr als die eigene Steuerleistung gibt‘s nicht.



■ 2.500 Euro brutto im Monat. Diese Gruppe bezahlt derzeit 3.462 Euro Lohnsteuer – und bei zwei Kindern (Bonus 3.500 Euro) eben ab 2022 gar nichts mehr.



■ 3.000 Euro brutto im Monat. Hier sind 5,231 Euro Lohnsteuer im Jahr fällig. Bei drei Kindern winkt ein Bonus von 5.250 Euro – dann wäre pro Jahr nur noch 11 Euro Lohnsteuer fällig.