Feuer am Dach von Kebap-Haus in NÖ

In der Nacht auf Donnerstag kam es in einem Gastronomiebetrieb in Pottendorf zu einem Brand. Gegen 2:25 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Pottendorf und Landegg alarmiert – beim Eintreffen drang bereits dichter Qualm aus dem Gebäude.

NÖ. Der Brand in dem Kebap- und Pizza-Haus in der Bahngasse dürfte im Bereich des Personalraums ausgebrochen sein, die genaue Ursache ist derzeit noch unklar. oe24-Infos zufolge ermittelt die Polizei, geht derzeit aber nicht von Brandstiftung aus. Knall, dann Brand: Mutter (56) und Hund in letzter Minute gerettet

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit einem kombinierten Innen- und Außenangriff, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr Ebreichsdorf mit einem Atemluftcontainer nachalarmiert. © Monatsrevue, Lenger × Im Zuge der Löscharbeiten mussten Teile der Zwischendecke sowie die Dachhaut geöffnet werden, um Glutnester abzulöschen. Trotz des raschen Einsatzes wurde das gesamte Gebäude durch den Rauch erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen 6 Uhr Früh konnten die Feuerwehren den Einsatz beenden und wieder einrücken.