Feuer im Keller: Altbürgermeister (67) tot aufgefunden

Dichter Rauch drang aus dem Keller.

NÖ. In Leopoldsdorf bei Wien (Bezirk Bruck an der Leitha) ist ein 67-Jähriger, es handelt sich um den Altbürgermeister, am Sonntag bei einem Kellerbrand ums Leben gekommen. Laut Polizei ist das Feuer gegen 5.30 Uhr in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Als die Feuerwehr bei dem Haus eintraf, konnte dichter Rauch wahrgenommen werden, der aus einem Kellerfenster drang.

© Feuerwehr Leopoldsdorf

Eine Bewohnerin konnte sich selbst aus dem Wohnhaus retten. Der Altbürgermeister und ehemaliges Mitglied der Feuerwehr vor Ort wurde hingegen in dem Haus vermisst, er wurde schließlich im Keller leblos aufgefunden. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.

Die Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Mödling gebracht. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.