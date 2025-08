Feuer in Restaurant: Löscharbeiten im Gange

Noch immer sind die Feuerwehrleute auf der Lerchenfelderstraße im Einsatz.

Großeinsatz auf der Lerchenfelderstraße Ecke Albertgasse in Wien. Die Feuerwehr wurde dort kurz nach 14 Uhr zu einem Brand in einem Altbauhaus alarmiert. 15 Fahrzeuge mit über 60 Mann rückten aus. Das Feuer soll in einem Restaurant im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen sein. Die genaue Ursache war vorerst unklar.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Da die Lüftungsanlage bis über das Dach reicht, konnten die Rauchschwaden bereits von Weitem gesehen werden. Aktuell sind noch immer die Nachlöscharbeiten im Gange. Die Zwischendecke wird laut einem Feuerwehr-Sprecher kontrolliert sowie die gesamte Lüftungsanlage.

Personen sind zurzeit keine im Haus. Einige Bewohner mussten aber von der Berufsrettung behandelt werden.