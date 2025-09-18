Alles zu oe24VIP
Brand Amstetten Auto Feuerwehrleute
© BFKDO Amstetten/FF Kollmitzberg

Am Heimweg

Feuerwehrleute entdeckten Brand: Drei Bewohner gerettet

18.09.25, 09:01 | Aktualisiert: 18.09.25, 11:22
Zwei Feuerwehrmitglieder haben Mittwochabend zufällig einen Brand in Kollmitzberg in der Gemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, entdeckt.

Die beiden Feuerwehrleute waren am Mittwochabend nach Aufbauarbeiten für den Kollmitzberger Kirtag auf dem Heimweg gewesen, als sie die Flammen wahrnahmen. Sie schlugen Alarm und holten die drei Bewohner aus dem Haus, um sie in Sicherheit zu bringen.

Brand Amstetten Auto Feuerwehrleute
© BFKDO Amstetten/FF Kollmitzberg

Das Feuer griff von einem Auto auf ein Haus über, die Helfer konnten aber Schlimmeres verhindern. Eine Decke stürzte ein, verletzt wurde niemand. Ein technischer Defekt am Pkw dürfte laut Polizei den Brand ausgelöst haben. 

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. 110 Mitglieder von sieben Feuerwehren standen im Einsatz. Das Gebäude wurde vorerst gesperrt. Ein Sachverständiger soll die Bausubstanz begutachten, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

