Feuerwehrmann (49) auf Rad stürzt in Rinnsal und stirbt

Tragischer Unfall in Weigelsdorf: Ein dreifacher Familienvater und engagierter Floriani wurde leblos von anderen Feuerwehrleuten tot in einem Rinnsal entdeckt.

Mehrere Feuerwehrfrauen und -männer waren am Sonntag, dem 10. August 2025, auf dem Heimweg. Sie waren bei einem Feuerwehrfest in Weigelsdorf, Niederösterreich. An einem Straßenrand entdeckten die Florianis plötzlich einen gestürzten Fahrradfahrer.

Er war kopfüber in das Gewässer gestürzt. Die Feuerwehrleute befreiten den Mann sofort, begannen mit der Wiederbelebung und alarmierten die Rettungskräfte. Trotz eines Defibrillators aus einem nahen Feuerwehrhaus konnte der Notarzt nur den Tod des Mannes feststellen.

Unfallursache unbekannt

Später stellte sich heraus, dass der Mann selbst ebenfalls ein Feuerwehrmann einer anderen Feuerwehr aus dem Bezirk Baden war. Er befand sich mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg vom Feuerwehrfest.

Die Sturzursache ist aktuell noch unbekannt und wird von der Polizei ermittelt. Vermutlich verlor der Mann dabei sofort das Bewusstsein.