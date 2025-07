Frau beim Aussteigen aus ihrem Auto totgefahren

Als sie aus ihrem Pkw ausstieg, wurde eine 81-Jährige frontal erfasst und überfahren. Die Todeslenkerin (86) verursachte während ihrer Fahrt durch Innsbrucks eine Serie von Unfällen - Ursache unklar.

Tirol. Eine 81-jährige Österreicherin wurde am Montag in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Die Frau war gegen 10.20 Uhr gerade aus ihrem Wagen ausgestiegen, teilte die Polizei mit. Dabei wurde sie vom Auto einer 86-jährigen Frau erfasst. Die überfahrene Lenkerin erlag ihren Verletzungen in der Innsbrucker Klinik.

Die 86-jährige Unfalllenkerin war laut Polizei bereits wenige Minuten zuvor bei einer Brücke in Innsbruck mehrfach einem bei einer Ampel stehenden Pkw auf das Heck aufgefahren. Als der 59-jährige Lenker, ebenfalls Österreicher, ausstieg, fuhr die 86-Jährige am stehenden Auto vorbei und touchierte dabei die Türe. Diese fiel zurück und verletzte den 59-Jährigen leicht.

Danach fuhr die Österreicherin mit überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Hötting, wo sie ein weiteres stehendes Auto beschädigte. Anschließend erfasste sie die 81-Jährige, die gerade aus ihrem Auto ausgestiegen war, frontal. Dann fuhr die Frau in ein weiteres geparktes Auto und schob dieses dadurch in eine angrenzende Grünfläche. Laut Zeugenaussagen wollte die 86-Jährige mit dem dann stark beschädigten Auto noch rückwärts fahren und seitlich einparken, wurde jedoch von Passanten gestoppt.

Keine Angaben zur Unfallfahrt in verwirrtem Zustand

Die "Amokfahrerin" wurde leicht verletzt. Ein Alkoholtest verlief negativ. Die Frau wurde in der Klinik eingehend befragt, konnte jedoch keine Angaben machen, schilderte die Exekutive. Ihr wurde der Führerschein aufgrund von Anzeichen gesundheitlicher Beeinträchtigung vorläufig abgenommen.