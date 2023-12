Frau in Wien auf offener Straße vergewaltigt und ausgeraubt

Die 58-Jährige wurde durch den Vorfall schwer verletzt und von einem Wiener Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Wien. Wie heute bekannt wurde, ereignete sich am Christtag eine Horror-Tat in Wien-Floridsdorf: Um 3.15 Uhr soll eine 58-jährige Frau von zwei vorerst unbekannten Männern auf einer Straße gewaltsam attackiert und von einem dieser Männer vergewaltigt worden sein, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Die Tatverdächtigen flüchteten mit der Handtasche der Frau.

Die 58-Jährige wurde durch den Vorfall schwer verletzt und von einem Wiener Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Durch akribische Ermittlungen und intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten die zwei Tatverdächtigen (22, StA.: Italien, 22, StA.: Rumänien) am Stefanitag ausgeforscht und schlussendlich in einer Wohnung in Wien-Brigittenau vorläufig festgenommen werden, berichtet die Polizei.

Beide zeigten sich zu den Tatvorwürfen teilweise geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt gebracht.