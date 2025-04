Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Tirol. In Thiersee im Bezirk Kufstein ist am späten Samstagnachmittag eine Fußgängerin in einer Schotterausweiche neben der Straße von einem BMW-Motorrad erfasst worden. Die 51-Jährige und der 27-jährige Lenker wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus geflogen werden. Passanten leisteten den beiden Österreichern Erste Hilfe.