Meidling Ratschkygasse
© googlemaps

Streit unter Syrern

Freund der Tochter (15) in Pizzeria gequält und verprügelt

28.08.25, 13:19
Weil sie mit dem 18-jährigen Freund der Tochter (15) nicht einverstanden waren, zerrten  ihr Vater und der Bruder den Burschen auf offener Straße in ein Lokal und "belehrten" in dort mit Fäusten und vorgehaltenem Messer, dass er unerwünscht ist.

Wien. Raue Syrer-Sitten in Meidling: Nach einem Hinweis wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling zu einer Pizzeria im Bereich der Ruckergasse gerufen. Im Lokal befanden sich ein 15-jähriges Mädchen, das schluchzte und weinte, und ihr 44-jähriger Vater - beide aus Syrien - der mit steinerner Miene danebensaß.

Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der Vater sowie der 22-jährige des Mädchens ganz offensichtlich nicht einverstanden mit dem Freund der 15-Jährigen sind. Demnach soll der Bruder des Mädchens das Liebespaar kurz davor in der Nähe des Lokals auf der Straße angetroffen und daraufhin den 18-Jährigen attackiert und durch Anwendung von Gewalt in die Pizzeria gezerrt haben.

Opfer (18) in Lagerraum gesperrt und malträtiert

Dort soll der 18-Jährige - er ist ebenfalls syrischer Staatsbürger - in einen Lagerraum gesperrt und durch den Clan-Papa, seinen Sohn (22) und derzeit drei unbekannte Männer mehrfach geschlagen und mit einem Messer bedroht worden sein. 

Der unerwünschte Freund wurde durch den Vorfall verletzt. Er schleppte sich zunächst nach Hause und suchte später eine Polizeiinspektion auf, um zu dem mafiahaften Übergriff auf ihn auszusagen.

Sowohl der Bruder des Mädchens als auch die drei Unbekannten waren, als die Polizei mit ihren Erhebungen begann, nicht mehr anwesend. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot der männlichen Vertreter der Familie der 15-Jährigen sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Der Vater befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

