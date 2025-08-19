Alles zu oe24VIP
Streit mit Messer
© Getty

Versuchter Mord

Syrer (20) sticht Syrer (18) in Asylantenheim in Kärnten nieder

19.08.25, 11:40
Teilen

20-jähriger Verdächtiger festgenommen - 18-jähriges Opfer nach wie vor auf Intensivstation.

Nach einem Messerangriff am Sonntag in einer Asylunterkunft im Bezirk Wolfsberg in Kärnten hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet.

20-jähriger Syrer 

Das sagte Staatsanwalt Christian Pirker am Dienstag auf APA-Anfrage. Ein 20-jähriger Syrer soll einen 18-jährigen Landsmann mit einem Messerstich in den Bauch schwer verletzt haben. Der Verdächtige wurde nach einstündiger Flucht festgenommen. Beamte stellten das Messer am Tatort sicher.

Zustand ist stabil 

Laut Pirker werde die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragen. Der schwer verletzte 18-Jährige wurde am Dienstag nach wie vor auf der Intensivstation versorgt. Sein Zustand sei stabil, teilte eine Sprecherin des Krankenhausbetreibers Kabeg auf Anfrage mit.

