E-Scooter-Räuber mit blauen Augen und "Snipes"-Sackerl gesucht

Der Mann hatte einfach beim Lieferanteneingang des Grazer Supermarktes mitten am Tag geläutet.

Die Steirische Polizei fahndet nach einem dreisten Supermarkt-Räuber. Der bisher unbekannte, rund 185 cm große, dünne Mann hatte am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr einfach beim Lieferanteneingang des Supermarktes in der Grazer Annenstraße geläutet. Als ihm schließlich ein Angestellter (23) beim Hintereingang die Tür öffnete, drängte der maskierte Räuber den 23-Jährigen mit den Worten "Geld her!" in die Lagerräume zurück.

© LPD Steiermark

Nachdem der Supermarkt-Mitarbeiter die Beute ausgehändigt hatte, floh der Täter mit einem dunklen E-Scooter in vorerst unbekannte Richtung. Die Polizei hat nun weitere Hinweise erhalten. So soll der völlig vermummte Mann auf der St.-Georgen-Gasse in Richtung Orpheumgasse gefahren sein. Dort würde sich allerdings seine Spur verlieren. Bei dem Überfall soll der Räuber ein graues Sackerl mit der Aufschrift "Snipes" getragen haben. Dort hatte er auch das Geld versteckt.

So sieht der Täter aus

Mann, etwa 185cm groß, dünne Statur, auffallend blaue Augen, helle Hautfarbe, deutsch sprechend mit ausländischem Akzent (womöglich aus Ex-Jugoslawien), dunkle Bekleidung, dunkle Wollhandschuhe, schwarze Sturmmaske mit Sehschlitz bzw. Schlauchschal mit Kappe. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Bewaffnung.

Hinweise zur Täterschaft werden an das Landeskriminalamt Steiermark unter 059133/60 3333 oder unter dem Polizeinotruf 133 erbeten.