× Freundin mit bloßen Händen erwürgt

Ein Bezirksinspektor und Suchtgiftfahnder wird wegen Mordverdachts gesucht.

NÖ. Auf Selfies und Bildern sehen sie aus wie das absolute Traumpaar: Beide schlank, durchtrainiert, ein breites Lachen auf jedem Foto – doch hinter der Fas­sade des kinderlosen Paares mit einem schicken Eigenheim in Deutsch-Brodersdorf war die Beziehung wohl doch nicht so stimmig. Kameraden des Polizisten beschreiben den nicht ganz so großen Kollegen als eher eigenbrötlerisch, extrem eifersüchtig und als einen schlechten Verlierer, der schon einmal die ganze Woche auf ­einen sauer war, wenn er beim Schießtraining nur Zweiter war. Und zu den Elite-Cops der WEGA hat er es trotz verbissener Bemühungen nicht geschafft, zuletzt war er beim Landeskriminalamt in Wien als Drogenfahnder tätig.

Von Kollegen Gesuchter hat Dienstwaffe bei sich

Nicht nur dort ist man jetzt in Aufruhr, dass der 44-jährige Markus J. im Verdacht steht, Mittwochnachmittag seine Lebensgefährtin im Zuge eines heftigen Streites – man kann leicht erahnen, dass sie sich wohl von dem Kontrollfreak trennen wollte – getötet zu haben. Mutmaßlicherweise hat er Claudia S. (42) mit bloßen Händen erwürgt oder mit einem Schal erdrosselt. Was genau passiert ist, wird das Ergebnis der Obduktion noch zeigen. Die Landes­polizeidirektion bestätigt einen massiven Angriff gegen den Hals des Opfers.

Entdeckt haben das Verbrechen Angehörige der Frau, die sich Sorgen gemacht und in der Kiebitzgasse Nachschau gehalten hatten. Seit Donnerstagmittag läuft eine groß angelegte Suche nach dem Verdächtigen im Raum Moosbrunn. Dort war noch am Mittwochabend in einem Windschutzgürtel das Auto des gesuchten Bezirksinspektors entdeckt worden.

© Thomas Lenger ×

Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager waren 80 Beamte örtlicher Dienststellen, der Einsatzeinheit sowie der schnellen Interventionsgruppe aufgeboten. An der Aktion beteiligt waren zudem acht Diensthunde und zwei Drohnen. Vermutet wird, dass Markus J. mit seiner Dienstwaffe unterwegs ist und eher eine Verzweiflungstat an sich selbst begeht, als andere anzugreifen. Es gilt die Unschuldsvermutung.