Unter dem Motto #PeopleNotProfit haben die Fridays-For-Future-Bewegungen am Freitag wieder weltweite Klimademos gestartet – mit starker Beeinträchtigung für den Straßenverkehr.

In Österreich forderten die Aktivisten eine "#EnergiewendeFürAlle". In Wien ging der Demozug vom Bahnhof Wien Mitte über den Ring zum Heldenplatz. Auch in sechs weiteren Bundesländern wurde u. a. für das ausstehende Klimaschutzgesetz demonstriert. Fridays For Future sprachen in einer Aussendung von 20.000 Teilnehmern bundesweit, darunter 12.000 in Wien.

Verzögerungen und Staus in Wien

Im Wiener Straßenverkehr sind die erwarteten Verzögerungen und Staus durch die Demo bereits am frühen Nachmittag eingetreten, hieß es beim ÖAMTC gegenüber der APA. Betroffen war demnach vor allem der Innenstadtbereich auf beiden Seiten des Donaukanals, die sogenannte Zweier-Linie zwischen Stadtpark und Karlsplatz sowie die nicht ohnehin für die Demo gesperrten Abschnitte des Rings.

Aber auch am Rennweg und am Gürtel kam es zu Verzögerungen. Der ÖAMTC empfahl, der Innenstadt großräumig auszuweichen, beispielsweise über den vorerst nicht betroffenen Handelskai. Laut Wiener Linien konnten mehrere Straßenbahn- und Buslinien im Bereich der City nicht oder nur eingeschränkt fahren.

Startschuss fiel in Graz

Den Anfang des Demo-Reigens in Österreich machte Graz bereits um 9.00 Uhr. Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten zunächst am Mariahilferplatz ein Zeichen. Zum Auftakt sprach u. a. die Klimaaktivistin und Organisatorin Julia Čas und monierte, dass man seit 631 Tagen ein Klimaschutzgesetz fordere, das diesen Namen auch verdiene. Gegen Mittag setzte sich ein Marsch der inzwischen auf rund 1.500 Teilnehmer angewachsenen Demonstration zur Oper in Bewegung.

Rund 600 Demoteilnehmer zogen auch vom Innsbrucker Marktplatz über die Innenstadt zum Landestheater-Vorplatz. Unter die Protestierenden mischten sich auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und NEOS-Tirol Spitzenkandidat Dominik Oberhofer.

In Linz gingen rund 500 Menschen auf die Straße.

Prominente Gesichter bei Demos

In Niederösterreich streikten die Fridays-For-Future-Bewegungen zum dritten Mal gemeinsam in St. Pölten. 400 bis 500 Teilnehmer waren Polizeiangaben zufolge beim Demozug dabei. An die Landespolitik erging die Aufforderung, aus Öl und Gas auszusteigen und einen "Wind-Solar-Turbo" im Bundesland zu starten. Eine kleinere Gruppe fand sich auch in Klagenfurt zum Fridays-For-Future-Protest ein. Laut Polizei nahmen 60 bis 70 Personen teil. Prominent vertreten waren die Kärntner Grünen mit Landessprecherin Olga Voglauer und Stellvertreter Christoph Gräfling. Weitere Demos starteten in Innsbruck, Linz und Salzburg.

Forderung nach Energiegrundsicherung

Neu ist die Forderung der Umweltschützer nach einer Energiegrundsicherung. Diese solle den Österreichern einen Anteil an Energie kostenfrei zur Verfügung stellen, der darüberliegende Verbrauch soll dann zunächst moderat und im weiteren Verlauf immer stärker steigen. Auf diese Weise würden die Menschen auch zum Energiesparen motiviert, hieß es bei einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag.

Naturschutz-NGOs abseits der Fridays-For-Future-Bewegung schlossen sich den Demos an und forderten in Aussendungen am Freitag ebenso soziale Gerechtigkeit in der Klima- und Energiekrise. "Energie muss für alle leistbar, sicher und nachhaltig sein. Fossile Energieträger machen uns abhängig von autoritären Staaten und belasten unseren Planeten. Sie haben einfach keine Zukunft", betonte Lisa Reggentin vom WWF-Jugendnetzwerk Generation Earth. Greenpeace forderte die Bundesregierung auf, "endlich die unmoralisch hohen Übergewinne der Öl- und Gaskonzerne zu besteuern". Klimakrise, Energiekrise und Teuerungswelle lassen sich am besten mit erneuerbaren Energien und einer Senkung des Energieverbrauchs bekämpfen, empfahl Global 2000.

Die Demonstranten in Österreich folgten dem weltweiten Aufruf der Bewegung Fridays For Future. Rund um den Globus fanden am Freitag Kundgebungen statt, in Deutschland waren in mehr als 250 Städten Proteste geplant, berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Auch international unterstützten viele Umweltschutzverbände die Anliegen.