Verleger Mucha: ''So erlebte ich die Hagel-Hölle'' Am Samstag fegten Starkregen und Hagel-Gewitter über Kärnten hinweg. Auch das Verleger-Ehepaar Ekaterina & Christian W. Mucha war von den Unwettern betroffen. Die beiden erlebten den heftigen Hagel-Schauer im Urlaub in Reifnitz und in Krumpendorf.