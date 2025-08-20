Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Brand Altenberg 2024
© oe24/Der Brand in Altenberg.

Junger Feuerteufel

Für "gute Bilder": Pressefotograf (21) legte mehrere Brände

20.08.25, 12:09
Teilen

Der 21-Jährige löste damit immer wieder Feuerwehreinsätze aus. 

Um als erster vor Ort zu sein, hat ein 21-jähriger Pressefotograf  immer wieder nachgeholfen und Holzstöße in Brand gesteckt. Dann schoss er Bilder vom Einsatz. Bei einem Vorfall löste der Linzer 2024 einen Waldbrand in Altenberg aus (siehe Foto). Heute, Mittwoch, muss sich der junge Feuerteufel vor Gericht verantworten. 

Pressefotograf Feuerteufel Linz
© Fotokerschi.at/Der 21-Jährige vor Gericht.

Aufgeflogen war der "besonders schnelle" Pressefotograf laut ORF vor ungefähr einem Jahr, als er ein Feuer entfacht hatte, das auf die angrenzenden Bäume übergriff.  Rund elf Feuerwehren mussten damals ausrücken, um den Großbrand in den Griff zu bekommen. 

Funkgeräte des Roten Kreuzes geklaut

Schließlich konnte der damals 20-Jährige von einer Zeugin überführt werden. Diese hatte sein Auto in der Nähe des Brandes gesehen. Die Polizei konnte den Verdächtigen vorläufig festnehmen. Er kassierte Anzeigen auf freiem Fuß.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Beschuldigte für seinen Job auch noch Funkgeräte des Roten Kreuzes geklaut hatte, um laut dem Online-Bericht zu erfahren, wo Einsätze stattfinden. Ein Komplize soll dem 21-Jährigen zum Teil geholfen haben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden