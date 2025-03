Ganzes Land rätselt um neuen Multimillionär

Wie die Österreichischen Lotterien in der Nacht auf Samstag mitteilten, holte sich ein Teilnehmer auf win2day.at mit 250 Millionen Euro den höchsten Gewinn, der je bei den EuroMillionen vergeben wurde.

Auch der bisherige Rekord-Europot war 2023 in Österreich geknackt worden.

Mit 10 Euro Einsatz zum Rekordgewinn

Der bzw. die Glückliche erzielte den Rekordgewinn am Freitagabend mit einem Einsatz von zehn Euro. Der vorherige Rekordhalter hatte mit 20 deutlich mehr Tipps ins Rennen geschickt. Auch in seinem Fall fanden sich die „5 plus 2 Richtigen“, die ihm im Dezember 2023 einen Gewinn von 240 Millionen Euro bescherten, allerdings m letzten der von ihm online abgegebenen Tipps.

Im August 2023, konnten 38 Spielteilnehmer mit einem gemeinsamen Anteilsschein den Europot knacken, der damals mit 72 Millionen gefüllt war. Somit gab es 38 Millionäre in Österreich in einer einzigen Runde. Insgesamt 19 Mal wurde der Europot laut den Österreichischen Lotterien seit Beginn von EuroMillionen mit Beteiligung von österreichischen Gewinnerinnen und Gewinnern geknackt.

Wer ist der glückliche Multi-Millionär?

Der Glückspilz ist Frühaufsteher, die Quittung sei zeitig in der Früh gespielt worden, hieß es. Die 250 Millionen Euro werden ohne Abzüge nach Ablauf der 4-wöchigen Reklamationsfrist auf die auf dem win2day-Account hinterlegte Bankverbindung überwiesen .

Wie oe24 erfuhr dürfte sich der Glückspilz bereits gemeldet haben. Aufgrund der Brisanz des riesiegen Gewinnes möchte man aber nicht einmal das Geschlecht des Neo-Millionärs bekannt geben. „Aufgrund der uns vorliegenden Informationen glauben wir, dass die oder der Glückliche bereits von dem Gewinn weiß“, lässt Gerlinde Wohlauf, Sprecherin der Österreichischen Lotterien, wissen.