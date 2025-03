11 Millionen bei Lotto-7-Fach-Jackpot: DAS sind die sechs Richtigen!

Im Lotto wartet am Sonntag ein seltener Siebenfachjackpot mit elf Millionen Euro auf die Spielerinnen und Spieler - es wäre der zweithöchste Gewinn in der Lotto-Geschichte.

Am Sonntag ging es um den sechsten Siebenfachjackpot in der heimischen Lotto-Geschichte. Im Falle eines Solo-Sechsers würde sich der Jackpot in die Top-Drei der höchsten Lotto-Gewinne einreihen.

Mit DIESEN Zahlen sind Sie mit einem Schlag Millionär: 5 8 20 24 27 40 ZZ: 25

Die Angaben sind ohne Gewähr

Lotto Plus: 4 7 19 23 32 34

Joker: 2 2 1 4 1 0

Wenn der Sechser erneut nicht geknackt wird , würde es eine Premiere geben: Achtfachjackpot hat es bisher noch keinen gegeben.

Elf Millionen Euro

Im Topf des seltenen Siebenfachjackpot lagen elf Millionen Euro. Rund 7 Millionen Tipps wurden abgegeben - und 1,5 Millionen Wettscheine. Es hoffen also Millionen im Land darauf, glücklicher Gewinner zu sein.

"Etwa 60% aller Tipps sind durch die Wetten der Teilnehmer abgedeckt", informiert die Sprecherin der Lotterien oe24. "Es besteht eine 40%-Möglichkeit, dass der Jackpot nicht geknackt wird."

Könnte der zweithöchste Lotto-Gewinn werden

Der bisher höchste Solo-Sechser mit 14,9 Millionen Euro ging im November 2018 nach Niederösterreich, heute könnte mit rund 11 Millionen Euro der zweithöchste Gewinn (11,2 Millionen Euro im September 2024 von einem Steirer) geknackt werden. Der bisher dritthöchste Gewinn ging im Oktober 2024 mit 10,9 Millionen Euro nach Kärnten.