Gemein: 92-Jährige vor Arztpraxis beraubt

Als sie vor dem Lift stand, um zu ihrem Arzt zu gelangen, wurde eine betagte Niederösterreicherin beraubt und zu Boden gestoßen.

NÖ. Die gemeine Überfall ereignet sich, wie die Behörden erst jetzt bekannt gaben, an einem Mittwoch Ende Februar in der Bahngasse in Wiener Neustadt: Da war eine 92-Jährige um 16.15 auf dem Weg zu ihrem Arzt, betrat das Stiegenhaus, drückte den Knopf für den Aufzug, als sie wie aus dem Nichts von hinten angegriffen wurde.

Als die Frau verletzt am Boden lag, entriss ihr der Mann die Handtasche und rannte davon - und zwar in westliche Richtung zum Ferdinand-Porsche-Ring. Die gestohlene leergeräumte Handtasche wurde zwei Tage später in Sollenau in der Bahnzeile im verwilderten Bereich am Ufer des Piesting-Flusses gefunden.

Hier die Beschreibung des Täters, von dem nach Angaben des Opfers, das damals im Spital behandelt werden musste, ein Phantombild angefertigt wurde. Der Gesuchte ist

ca. 40 – 50 Jahre alt

etwa 180 cm groß

trägt einen dunklen gepflegter Bart ohne Schnauzer

HAT dunkle kurze Haare

stämmige Statur

gepflegtes Auftreten

südländische Herkunft

bezüglich der Bekleidung gab es divergierende Aussagen zwischen dem Opfer und einem Ersthelfer. Laut Opfer trug er einen dunklen Wintermantel, Zeugen erinnern sich an Jogginghosen dunkle Jacke, Haube.

Etwaige Hinweise zur Identität des Täters werden an die Polizeiinspektion Burgplatz in Wiener Neustadt unter der 059133 3391 100 erbeten.