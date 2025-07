Gesuchte Räuberin (32) versteckte sich in Österreich - geschnappt

Eine 32-Jährige setzte sich nach einem schweren Raub an einer Seniorin in Italien nach Österreich ab. Nach einem Paketdiebstahl wurde sie jetzt in Mittersill geschnappt. Dank eines Fingerabdrucks konnte ihr der Coup von Turin zugeordnet werden.

Turin, Salzburg. Eine 32-jährige Rumänin, die am 10. Juli in Mittersill (Bezirk Zell am See) nach einem Paketdiebstahl festgenommen worden ist, soll im Jänner 2024 in Turin eine Seniorin überfallen haben. Sie wird beschuldigt, das Opfer in deren Wohnung betäubt und anschließend Geld sowie Schmuck gestohlen zu haben. Ihr wird schwerer Raub vorgeworfen.

Die Beschuldigte war laut Polizei in Mittersill nach einem Paketdiebstahl als Täterin ausgeforscht worden. Sie hatte in einem Gebäude ein dort abgelegtes Paket mitgenommen, wurde aber von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Frau konnte noch am selben Tag ausfindig gemacht und vernommen werden.

Nach der Abnahme eines Fingerabdrucks wurde festgestellt, dass gegen die Rumänin ein EU-Haftbefehl wegen schweren Raubes in Italien vorliegt. Sie wurde festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Die Frau hatte eine Wohnadresse in Niederösterreich gemeldet.

Wie die Polizei in Turin berichtete, hatte die Täterin die Seniorin im Jänner 2024 in ihrer eigenen Wohnung unter Drogen gesetzt, um sie ungestört ausrauben zu können. Beute: Goldschmuck und Bargeld. Anschließend flüchtete sie ins Ausland. Gegen sie war vom Untersuchungsrichter des Gerichts in Turin ein Haftbefehl erlassen worden. Die Frau habe dank der engen Zusammenarbeit zwischen der Polizei von Turin, der internationalen Polizeikooperation sowie einem Sicherheitsverbindungsbeamten in Rumänien ausfindig gemacht und festgenommen werden können, hieß es.