Glasmöbel zerbarst - Mädchen (1) schwer verletzt

Ein 15 Monate altes Kleinkind erlitt Schnitte am Fuß und Bauch.

Stmk. Die Ereignisse spielten sich Freitagabend in Frein in der Steiermark (Gemeinde Neuberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) in einem privaten Haushalt ab - als die Glastür eines Möbelstücks, in dem sich der Fernsehapparat befindet, aus noch unbekannter Ursache zerbarst.

Die Eltern des Kleinkindes leisteten zunächst selbst sofort Erste Hilfe und setzten gleichzeitig mit einem Notruf bei Roten Kreuz Mariazellerland die Rettungskette in Gang. Das Mädchen wurde in stabilem Zustand mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 in eine Spezialklinik nach Wien geflogen.