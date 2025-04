7 Monate altes Kleinkind bei Auto-Crash verletzt

Bei dem Unfall in Wien (22. Bezirk) wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch ein sieben Monate altes Kleinkind.

Am Dienstag ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Eipeldauer Straße im 22. Wiener Gemeindebezirk. Eine 38-jährige Autofahrerin wollte nach links in die Zehdengasse einbiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden, geradeausfahrenden Pkw. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch ein sieben Monate altes Kleinkind.

Verletzungen unbestimmten Grades

Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien mit Verletzungen unbestimmten Grades in Krankenhäuser gebracht. Neben mehreren Rettungsteams waren auch die Berufsfeuerwehr, Streifenwägen sowie das Verkehrsunfallkommando im Einsatz. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen und an einer angrenzenden Hausmauer.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und entfernte die beschädigten Fahrzeuge. Die Kreuzung Eipeldauer Straße – Zehdengasse musste während der Einsatzmaßnahmen vollständig gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.