Bombenalarm: Polizei-Großeinsatz an der TU Wien

An der Technischen Universität in Wien ist am Donnerstag ein Großeinsatz der Polizei im Gange.

Ein Mann dürfte die Tür der Universität am Karlsplatz geöffnet, ein Paket hineingeworfen und sinngemäß gerufen haben "es macht gleich bumm", sagte Polizeisprecherin Anna Gutt der APA.

Sprengstoffkundige Teams seien mit Sprengstoffhunden vor Ort und überprüfen, ob es sich bei dem Paket um eine Attrappe handelt, hieß es. Der öffentliche Verkehr im Aktionsraum Karlsplatz war gesperrt. Ein Security-Mitarbeiter hatte die Polizei verständigt. Betroffen war der Campus Freihaus in der Wiedner Hauptstraße, eines von mehreren Gebäuden der TU. Das Haus werde evakuiert und durchsucht, sagte die Polizeisprecherin an Ort und Stelle. Davor standen viele Einsatzkräfte, darunter auch die Sondereinsatzgruppe der Wiener Berufsrettung mit einem Fahrzeug.

Bei den Wiener Linien kommt es auf zahlreichen Linien zu Verzögerungen. Betroffen sind die U-Bahn Linien U1, U2 und U4 sowie die Straßenbahnlinien 1, 62, die Buslinien 4A, 59A und die Badner Bahn.