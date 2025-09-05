Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
handy U-Bahn
© Getty Images, Urbazon (Symbolfoto)

Vorfall in der U3

Handy-Mädchen (11) fiel vor U-Bahn auf die Gleise - im letzten Moment gerettet

05.09.25, 10:30 | Aktualisiert: 05.09.25, 11:47
Teilen

Der Teenie konnte sich vor dem einfahrendem Zug noch rechtzeitig in die Fluchtnische unter der Bahnsteigkante in Sicherheit bringen. Sie hatte zuvor auf ihr Handy geschaut und war dabei auf die Gleise gestürzt.

Wien. Die schockierenden Szenen ereigneten sich am Freitag kurz vor 8.00 Uhr in der Wiener U3-Station Kardinal-Nagl-Platz. Die elfjährige Schülerin fiel auf die Gleise und rettete sich vor einem einfahrenden Zug in die Fluchtnische unter der Bahnsteigkante. Laut Berufsrettung blieb sie bis auf Abschürfungen vom Sturz unverletzt. Das Mädchen war vor dem Unfall auf dem Bahnsteig in sein Handy vertieft und stürzte deshalb auf das Gleis, "kurz bevor eine U-Bahn in die Station eingefahren ist", berichteten die Wiener Linien.

U-Bahn-Station Kardinal-Nagl-Platz

Missgeschick mit Happy End in der U-Bahn-Station Kardinal-Nagl-Platz.

© Wikipedia

Während aufmerksame Fahrgäste sofort den Zugnotstopp betätigten, leitete der U-Bahn-Fahrer sofort eine Notbremsung ein. Laut Wiener Linien kam es durch die geistesgegenwärtige Flucht in die für solche Unglücke vorgesehene Rettungsnische zu keiner Zugberührung. Der Smombie wurde laut Feuerwehr nach der Sicherung des Zuges und der Abschaltung des Stroms aus der Fluchtnische herausgeholt. Die 11-Jährige wurde etwa zehn Meter nach der Zugspitze aufgefunden und sicher auf den Bahnsteig gebracht. Sie wurde von der Wiener Berufsrettung vorsorglich in ein Spital eingeliefert.

Die Wiener Linien appellierten "eindringlich an alle Fahrgäste: Bitte seien Sie am Bahnsteig aufmerksam und lassen Sie sich nicht durch Handys oder andere Ablenkungen gefährden. Zögern Sie im Ernstfall nicht, den Zugnotstopp zu betätigen - im Zweifelsfall ist es ein Notfall!"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden