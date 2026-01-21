Alles zu oe24VIP
Dieb Einbrecher Ketten
© Getty/Symbolbild

Unbekannte gesucht

Hausbesitzerin stellte Einbrecherin: 85-Jährige niedergestoßen

21.01.26, 09:13
Teilen

Die Pensionistin überraschte die Unbekannte, als sie ihre Halsketten klaute. 

Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr verschaffte sich eine Einbrecherin in ein unversperrtes Haus in Güssing Zutritt. Dort stahl die bisher Unbekannte mehrere goldene Halsketten aus dem Schlafzimmer der Bewohnerin.

Auf ihrer Flucht wurde sie von der Hausbesitzerin überrascht. Die Frau stieß die 85-Jährige zu Boden. Die Pensionistin blieb zum Glück unverletzt.

Kleine, feste Frau gesucht

Die Einbrecherin, die kleiner sein und eine kräftige Statur haben soll, konnte flüchten. Sie trug eine graue Hose, eine Winterjacke sowie einen grauen Schal.Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

