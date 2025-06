Hier droht ab heute der nächste Verkehrs-Kollaps

Nach dem Verkehrschaos zu Pfingsten drohen nun bereits die nächsten Mega-Staus.

Für das verlängerte Wochenende rund um Fronleichnam rechnet der ÖAMTC mit sehr hohem Verkehrsaufkommen. Dabei wird die Tunnelbaustelle auf der A10 bei Golling einmal mehr der Stau-Hotspot schlechthin sein. Auch auf der A12 im Großraum Innsbruck und weiter auf der A13 rechnen wir mit erheblichem Zeitverlust. „Reisende Richtung Deutschland müssen sich zudem wegen der verstärkten Grenzkontrollen hier auf Wartezeiten einstellen”, warnt der ÖAMTC.

Bereits ab Mittwochnachmittag werden viele in den Kurzurlaub starten, auf den Ausfallsstraßen in den Städten muss daher mit dichtem Verkehr gerechnet werden. Am Freitag startet ab den frühen Nachmittagsstunden eine weitere Reisewelle Richtung Naherholungsgebiete. Das Wochenende selbst wird vor allem durch den Rückreiseverkehr auf den Transitrouten von der Adria über Österreich Richtung Deutschland bestimmt sein, denn in Bayern und Baden-Württemberg enden die Pfingstferien.

Das sind die Stau-Hotspots

A1, West Autobahn, Grenze Walserberg

A4, Ost Autobahn, Knoten Prater-Schwechat

A8, Innkreis Autobahn, Grenzstelle Suben

A9, Pyhrn Autobahn, Baustellenbereiche Klaus – Inzersdorf-Kirchdorf und Tunnelkette Lainberg und Roßleithen

A10, Tauern Autobahn, Großraum Salzburg, Baustellenbereich Golling und Werfen

A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawankentunnel

A12, Inntal Autobahn, Grenze Kufstein, Großraum Innsbruck

A13, Brenner Autobahn, Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg, Luegbrücke

A23, Südost Tangente, gesamter Verlauf

B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Großveranstaltungen

In Salzburg wird das heurige Gaisbergrennen von Donnerstag, 19.06., bis Samstag, 21.06., ausgetragen. Es kommt zu Straßensperren in der Salzburger Altstadt und der Gaisberg Landesstraße.

Ein wahrer Publikumsmagnet ist die Sommersonnenwende in der Wachau. Wer am Samstag den Staus auf der Zufahrt entgehen will, sollte sich möglichst früh auf den Weg machen. Sowohl die B3 als auch die B33 werden stark frequentiert und abschnittsweise nur erschwert befahrbar sein. Spätestens ab Mitternacht ist mit verstärkter Abreise der Besucher zu rechnen.

Der ÖAMTC rät allen Besuchern die Halte- und Parkverbote genau zu beachten. Da die Durchfahrtsmöglichkeiten durch die Orte teils nur erschwert möglich sind, wird strikt kontrolliert.

Das Donauinselfest wird auch dieses Jahr wieder Massen anlocken. Der ÖAMTC empfiehlt für die Anreise Park & Ride und die Öffis. Aufgrund des starken Zustroms kann es auf Floridsdorfer-, Brigittenauer- und Reichsbrücke zu Behinderungen kommen.