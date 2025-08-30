Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Hilfloses Pferd musste aus Werkskanal gerettet werden
© APA/BFKDO AMSTETTEN / FF WINKLARN

Hilfloses Pferd musste aus Werkskanal gerettet werden

30.08.25, 16:53
Teilen

Ein hilfloses Pferd musste am Freitagabend aus einem Kanal gerettet werden, da es nicht mehr selbstständig über die steile Böschung gehen konnte. 

Am Freitagabend musste in Winklarn (Bezirk Amstetten) ein Pferd aus einem Werkskanal gerettet werden.

Hilfloses Pferd musste aus Werkskanal gerettet werden
© APA/BFKDO AMSTETTEN / FF WINKLARN

Kran und Feuerwehr retteten das Tier

Wie das Tier dort reingelangte, war nicht genau bekannt, es konnte ihn aber nicht mehr selbstständig verlassen. Mittels Kran der Feuerwehr Amstetten sowie dem sogenannten Großtierrettungsset wurde das Pferd in Absprache mit dem Tierarzt hinausgehoben und danach versorgt, hieß es in einer Aussendung am Samstag.

Das Tier hat keine Schäden davongetragen. 25 Feuerwehrmitglieder waren rund eine Stunde im Einsatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden