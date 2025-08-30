Hilfloses Pferd musste aus Werkskanal gerettet werden

Ein hilfloses Pferd musste am Freitagabend aus einem Kanal gerettet werden, da es nicht mehr selbstständig über die steile Böschung gehen konnte.

Am Freitagabend musste in Winklarn (Bezirk Amstetten) ein Pferd aus einem Werkskanal gerettet werden.

© APA/BFKDO AMSTETTEN / FF WINKLARN

Kran und Feuerwehr retteten das Tier

Wie das Tier dort reingelangte, war nicht genau bekannt, es konnte ihn aber nicht mehr selbstständig verlassen. Mittels Kran der Feuerwehr Amstetten sowie dem sogenannten Großtierrettungsset wurde das Pferd in Absprache mit dem Tierarzt hinausgehoben und danach versorgt, hieß es in einer Aussendung am Samstag.

Das Tier hat keine Schäden davongetragen. 25 Feuerwehrmitglieder waren rund eine Stunde im Einsatz.