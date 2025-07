Hochschwangere und Kind verletzt: Scooter-Rowdy mit Hund gesucht

Der unbekannte Roller-Fahrer wurde von einem Hund gezogen.

Nach einem Unfall mit einem Scooter in Fischamend, Bezirk Bruck a. d. Leitha, werden Zeugen gesucht. Eine Hochschwangere (25) und ihr zweijähriges Kind waren auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr wegen des Rowdys gestürzt.

Demnach soll der von einem Hund an der Leine gezogene Scooter so knapp an der Schwangeren und dem Kleinkind vorbeigefahren sein, dass beide von der Schnur erfasst wurden und gestürzt seien. Der etwa 40 Jahre alte Roller-Fahrer hätte noch gesagt, dass er zum Zug müsse. Der Lenker des Rollers sei ohne zu helfen weitergefahren. Die Frau erstattete Anzeige.

Zeugen des Unfalls sollen sich bitte umgehend mit der Polizeiinspektion Fischamend unter der Tel-Nummer 059133-3222 in Verbindung zu setzen. Die Frau und das Kind wurden in einem Krankenhaus behandelt.