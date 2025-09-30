Alles zu oe24VIP
Schmelzhütterstraße
© Google maps

Zeugen gesucht

Horror-Fund: Tierquäler trennte Katze Kopf ab

30.09.25, 10:30
Die kopflose Katze wurde neben einem Wohnhaus entdeckt. 

Vbg. Einen furchtbaren Fund machten Passanten in Bregenz am Montagnachmittag. Gleich neben einem Wohnhaus am Waldrand entdeckten sie eine tote Katze ohne Kopf. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein noch Unbekannter dem Tier sein Haupt gezielt abgetrennt haben. 

Bisher konnte der Kopf der Katze nicht aufgefunden werden. Auch ist nicht klar, wem das Tier gehört. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Tierquälerei und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizeiinspektion Dornbirn bittet um sachdienliche Hinweise (Tel. 059133-8140).

