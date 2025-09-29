Alles zu oe24VIP
Armin Wolf Pudding
© ORF

Neuer Trend

"Ich bin vermutlich zu alt": Armin Wolf isst in ZiB2 Pudding mit der Gabel

29.09.25, 22:41
Teilen

Ein neuer Trend macht auf Social Media derzeit die Runde. Am Sonntag trafen sich hunderte Teilnehmer im Wiener Burggarten, um Pudding mit der Gabel zu essen. Das wollte ZiB-Anchor Armin Wolf auch ausprobieren.

Nach dem fordernden Interview mit Richter-Präsident Gernot Kanduth zum Skandal-Urteil brauchte Moderator Armin Wolf scheinbar dringend eine Stärkung. Dazu griff er auf einen neuen Social-Media-Trend zurück, der aus Deutschland kommt und am Sonntag im Burggarten von Wien ausprobiert wurde.

Hunderte Jugendliche trafen sich im Park, einfach nur um miteinander zu reden und Pudding mit der Gabel zu essen. Jeder, der das schon mal versucht hat, weiß, dass das ein sehr mühsames Unterfangen sein kann.

Armin Wolf Pudding
© ORF

Wolf wollte es dennoch probieren und "gabelte" sich live auf Sendung einen Pudding auf. "Ich finde ja, mit dem Löffel wäre es deutlich einfacher, aber vermutlich bin ich einfach zu alt", zieht Wolf ein ehrliches Fazit, ehe es zum Wetter weiterging. Bei der Verbaschiedung wünschte er noch allen seinen Zusehern um 22.30 Uhr "Mahlzeit".

