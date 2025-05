In Drau abgerutschte Frau und Helfer von Polizei gerettet

37-Jährige und 53-Jähriger rutschen an Villacher Draulände ab.

Ktn. Eine in Villach in die Drau abgerutschte Frau und ein Mann, der zu Hilfe eilte, wurden in der Nacht auf Donnerstag von Polizeibeamten aus dem stark strömenden Fluss gerettet. Die 37-Jährige rutschte im Bereich der Draulände aus und fiel in den Fluss. Dann verlor der 53-Jährige, der ihr helfen wollte, an der steilen Böschung ebenfalls den Halt und fiel ins Wasser. Beamte der Polizeiinspektion Hauptbahnhof bargen die beiden mithilfe eines Wurfsacks aus dem kalten Wasser. Das Wasser hat an der Stelle eine starke Strömung und hatte etwa elf Grad. Die beiden Menschen im Wasser konnten sich an Gestrüpp festhalten.

