IS-Material in Wohnung von Ahmad G. gefunden!

Immer deutlicher zeigt sich, dass der Messerangriff von Villach - der 14-jährige Alex starb, fünf weitere Menschen wurden teils schwerst verletzt - ein gezielter Terror-Anschlag war. Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung von Ahmad G. wurde unter anderem eine IS-Flagge gefunden.

Ktn. Erste Hinweise, dass es sich bei dem 23-jährigen Syrer um einen religiösen Fanatiker handeln könnte, war seine Reaktion nach der Verhaftung, wo er grinsend und eine Polizistin verhöhnend den Tauhid-Finger in die Kamera hielt.

Der Glaube an die Einheit Gottes wird im Islam durch die erhobene rechte Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger, dem sogenannten Tauhīd-Finger, symbolisiert - in diesem Sinne ist er als Glaubensbekenntnis zu verstehen. Allerdings wird die Geste seit Jahren von Islamisten als Erkennungszeichen benutzt, um ihre Ablehnung der Demokratie als unislamisch zu symbolisieren.

Weiters bestätigten Ermittlerkreise am Sonntag gegenüber oe24, dass auch eine Hausdurchsuchung "in die Richtung Radikalisierung" gehen würde. Demnach wurde in der Unterkunft des aufenthaltsberechtigten Asylwerbers eine IS-Flagge und weiters islamistisches Material gefunden. Außerdem soll er auf sozialen Medien mehreren islamistischen Predigern gefolgt bzw. mit ihnen in Kontakt gestanden sein. Der fruchtbare Verdacht: Ahmad G. hätte noch mehr Menschen getötet - wenn ihn nicht ein couragierter Landsmann aufgehalten hätte.

Augenzeuge spricht auf Facebook

Ein Augenzeuge schildert auf Facebook sein Erlebnis und wie knapp er davon gekommen ist: "Ich bin da gerade beim KFC raus und dachte mir nur, was da los ist... aber dass es so heftig war, hätte ich nicht gedacht... ich steh mit dem Burger in der Hand da und lach den Typ aus, wie er verhaftet wird, jetzt lese ich, was passiert ist und denk mir nur: Wenn die Polizei den nicht erwischt hätte, hätte ich nicht mehr gelacht..."