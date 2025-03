Ist das bitter: Tichy- & Schweizerhaus-Eröffnung fällt ins Wasser

Vor allem in Wien sollten am Wochenende die Frühlings- und Sommerhotspots feierlich eröffnet werden. Doch das Wetter zieht einen Strich durch die Rechnung.

Mit der Eröffnung des Kult-Eissalons Tichy und dem legendären Schweizerhaus im Prater wird offiziell der Frühling eingeläutet. Am Freitag öffnet der Eissalon in Favoriten seine Pforten, am Samstag wird wieder Bier und Stelzen im Minutentakt durch den beliebten Gastgarten im Prater getragen.

10 Grad kühl, Wind und Regenschauer

Doch ausgerechnet am großen Eröffnungswochenende spielt das Wetter nicht mit. An beiden Tagen werden heftige Regenschauer bei Temperaturen um die 10 Grad erwartet. Auf das Frühlings-Feeling muss man also noch warten.

Allerdings nicht mehr all zu lange, denn nach einem weiteren Temperaturen-Tief zu Beginn der Woche, soll das Thermometer wieder nach oben klettern. Nächste Woche kann man dann schon bei strahlendem Sonnenschein bei bis zu 15 Grad sein Eis oder Bier genießen.