Jetzt droht Reise-Verbot

Tausende Urlaubsträume könnten platzen wenn Grenzen wieder geschlossen werden.

Grenzen dicht. Kroatien galt als Corona-Musterschüler unter unseren Urlaubsländern, doch die Zahlen verschlimmern sich. Es gibt mehr als 3.700 bestätigte Fälle, über 1.000 aktive Erkrankungen, 119 Todesopfer.

Auf der Webseite des österereichischen Außenministeriums steht: „Hohes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 4). Mit anhaltenden Einschränkungen im Flug- und Reiseverkehr sowie weitgehenden Einschränkungen im öffentlichen Leben ist bis auf weiteres zu rechnen.“

Einiges deutet hier auf einen drohenden neuen Lockdown. Slowenien überlegt schon die Grenzen dicht zu machen, für Österreicher wäre der Weg an die kroatischen Strände per Auto blockiert.

Spanien: harter Kampf gegen illegale Partys

Mallorca. Am Wochenende stieg die Angst um eine drohende zweite Corona-Welle auch in Spanien. Auf Mallorca feierten Hunderte Urlauber (aus Deutschland und Großbritannien) am Ballermann ohne Abstand und Masken, dafür mit hohen Promille-Werten. Die Regionalregierung hat jetzt illegalen Partys den Kampf angesagt.