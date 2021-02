13 Jugendliche feierten Corona-Party: Anzeigen

Anzeigen nach der COVID-19-Maßnahmen-Verordnung, dem Jugendschutzgesetz, dem Suchtmittelgesetz.

Kärnten. Am Donnerstagabend um etwa 22.00 Uhr wurde bei der Polizei-Bezirksleitstelle Ferlach telefonisch eine Corona-Party in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land), angezeigt.

Beim Eintreffen der Polizeistreifen in dieser Wohnung konnten die Beamten eine Corona-Party mit 13 Personen feststellen, wo auch Cannabis konsumiert wurde, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Ferner wurde in der Wohnung eine "Growbox" aufgefunden, welche zurzeit jedoch nicht in Benutzung war.

Gegen die jugendlichen Teilnehmer der Corona-Party im Alter zwischen 14 und 21 Jahren wurden Anzeigen nach der COVID-19-Maßnahmen-Verordnung, dem Jugendschutzgesetz, dem Suchtmittelgesetz und Kärntner-Landessicherheitsgesetz erstattet.